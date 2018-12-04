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Кожен киянин користується двома платіжними картками, - НБУ

Новини » Фінанси    04.12.2018 - 12:59
Кожен киянин користується двома платіжними картками, - НБУ
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

На одного киянина припадає вдвічі більше активних платіжних карток, ніж в цілому по Україні

Київ є лідером за середньою кількістю активних платіжних карток на одного мешканця в Україні. Про це сказав директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олександр Яблунівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ у Facebook.

Під час панельної дискусії про інновації у фінансових технологіях у рамках Інвестиційного форуму міста Києва Яблунівський зазначив, що по Україні цей показник становить в середньому одну картку, а в Києві удвічі більше - дві активні картки на одного киянина.

Крім того, у Києві на одну тисячу населення припадає 17,8 POS-терміналів (по Україні - 6,7 шт./тисячу населення). Вищою є і частка безготівкових операцій у загальній кількості операцій з платіжними картками - близько 56% у Києві (в цілому по країні - 44,3% за результатами дев’яти місяців цього року), повідомив Яблунівський.

Він додав, що у 2015 році Київ став п’ятим містом у світі (після Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго та Бухареста), де сплатити за проїзд у метро можна безпосередньо на турнікеті банківською карткою. Також Київ є одним із лідерів за проникненням безконтактних сплат.

Кожен киянин користується двома платіжними картками, - НБУ

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 жовтня 2018 року порівняно з початком року загальна кількість платіжних карток в обігу збільшилася на 1,3% до 60,6 млн шт.; активних платіжних карток - на 5,1% до 36,6 млн шт.

Відзначимо, за дев’ять місяців 2018 року мережа торговельних платіжних терміналів зросла на 13,6% до 263,5 тис. шт. Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, з початку 2018 року зросла на 13% до 196,4 тис. од. (станом на 1 жовтня 2018 року).

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