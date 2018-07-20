Каждый год "Черновцыгаз" проводит обследования 25% газовых сетей

Газопроводы в возрасте свыше 25 лет диагностируются раз в три года, а свыше 40 лет - раз в год

В течение 2018 года ПАО "Черновцыгаз" запланировало проведение комплексной диагностики более чем 2 тыс. км газовых сетей в Черновицкой области. Ежегодно протяженность газопроводов, требующих комплексного обследования увеличивается. Вместе с тем, с ростом сроков эксплуатации газопроводов, увеличивается и потребность в инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Природный газ, который распределяется жителям Черновицкой области поступает через 8,7 тыс км газопроводов. Около 10% газораспределительных сетей эксплуатируется более 25 лет. Газопроводы в возрасте свыше 25 лет диагностируются раз в три года, а свыше 40 лет - раз в год.

За І полугодие 2018 года работники участка комплексного приборного обследования газопроводов, провели приборную диагностику 0,4 тыс. км сетей. Наибольший объем работ по комплексному обследованию газопроводов и их обслуживание проводится в летний период. До конца года бригады диагностики в составе 28 специалистов компании, обследуют еще более 1,6 тыс. км газовых сетей Буковины.

"Во время комплексной диагностики, с помощью специальных высокоточных приборов проводится техническая оценка состояния газопровода, измерение толщины стенки металла трубы, изоляции, определяется коррозионное состояние трубы и коррозионная активность грунта. Такие проверки позволяют определить повреждения на газовых сетях, своевременно устранить дефекты, этим самым подготовить сети к работе в отопительный период и предотвращать аварийные ситуации", - отмечает технический директор ПАО "Черновцыгаз" Дмитрий Кривко.

В июне 2017 году, по результатам комплексного приборного обследования распределительных газопроводов в центральной части г. Черновцы было обнаружено более чем 2,9 км сетей, находящихся в аварийном состоянии. Сейчас компания уже начала работы по замене аварийного газопровода и газопроводов-вводов. Стоимость указанных работ составляет 5,4 млн гривен (без НДС).