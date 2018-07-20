Щороку "Чернівцігаз" проводить обстеження 25% газових мереж

Газопроводи віком понад 25 років діагностуються раз в три роки, а понад 40 років - раз на рік

Протягом 2018 року ПАТ "Чернівцігаз" запланувало проведення комплексної діагностики більше ніж 2 тис. км газових мереж в Чернівецькій області. Щороку протяжність газопроводів, що потребують комплексного обстеження збільшується. Разом з тим, зі зростанням строків експлуатації газогонів, збільшується і потреба в інвестиціях. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Природний газ, який розподіляється жителям Чернівецької області надходить через 8,7 тис км газопроводів. Близько 10% газорозподільних мереж експлуатується більше 25 років. Газопроводи віком понад 25 років діагностуються раз в три роки, а понад 40 років - раз на рік.

За І півріччя 2018 року працівники дільниці комплексного приладового обстеження газопроводів, провели приладову діагностику 0,4 тис. км мереж. Найбільший обсяг робіт з комплексного обстеження газопроводів та їх обслуговування проводиться в літній період. До кінця року бригади діагностики у складі 28 фахівців компанії, обстежать ще понад 1,6 тис. км газових мереж Буковини.

"Під час комплексної діагностики, за допомогою спеціальних високоточних приладів проводиться технічна оцінка стану газопроводу, вимірювання товщини стінки металу труби, ізоляції, визначається корозійний стан труби та корозійна активність ґрунту. Такі перевірки дозволяють визначити пошкодження на газових мережах, своєчасно усунути дефекти, цим самим підготувати мережі до роботи в опалювальний період та запобігати аварійним ситуаціям", - зазначає директор технічний ПАТ "Чернівцігаз" Дмитро Кривко.

В червні 2017 році, за результатами комплексного приладового обстеження розподільних газопроводів в центральній частині м. Чернівці було виявлено більше ніж 2,9 км мереж, які перебувають в аварійному стані. Наразі компанія вже розпочала роботи по заміні аварійного газопроводу та газопроводів-вводів. Вартість зазначених робіт складає 5,4 млн гривень (без ПДВ).