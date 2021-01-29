Каждый десятый украинец без работы: НБУ ухудшил оценку за 2020 год

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда с 9,4% до 9,5%. В четвертом квартале уровень безработицы достиг 10,0%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2021 года НБУ.

"Учитывая увеличение заболеваемости осенью и новые карантинные ограничения, в IV квартале уровень безработицы оценен НБУ в 10%", - говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, высокочастотные индикаторы показывают, что спрос на рабочую силу снизился в конце года, отчасти из-за сезонности, отчасти из-за осторожного отношение фирм к найму новых работников в ожидании объявленных правительством планов относительно ужесточения карантина.

По опросам предприятий, во втором полугодии 2020 года подавляющее большинство предприятий во всех видах деятельности (кроме торговли) ожидало сокращения численности персонала в последующие 12 месяцев.

"Однако снизилось и предложение рабочей силы. Так, хотя возврат экономически неактивного населения рабочей силы наблюдался в III квартале, этот процесс был сдержанным - количество людей вне рабочей силы было на 0,5 млн больше, чем в прошлом году. Негативные ожидания новых волн пандемии и связанных с ними карантинных ограничений могли стать демотивирующим фактором для поиска работы частью населения, особенно в категории лиц от 40 до 60 лет", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2021 году сократится до 8,8% (в октябре 2020 года НБУ прогнозировал 8,6%).

Напомним, руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев. Ожидания увольнений наблюдается пятый квартал подряд.

По данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.