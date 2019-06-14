Каждый десятый украинец хотел бы выехать на работу за границу

Подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как лишь 3% рассчитывают остаться за рубежом на ПМЖ.

Как отмечают социологи, с февраля 2018 года данные настроения украинцев практически не изменились.

Большая часть (47%) тех, кто планирует в ближайшее время выехать на работу за рубеж, не имеют особых предпочтений в выборе сферы деятельности и будут ориентироваться по обстоятельствам. Каждого четвертого (24%) устроит любое трудоустройство, а 9% хотели бы работать только по своей специальности.

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Отметим, как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, по состоянию на май 2019 года половина украинцев заявляют (52%), что никогда не были за границей.