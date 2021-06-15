Каждый десятый украинец готов стать депутатом

В конце мая 2021 года 12% опрошенных украинцев готовы принять участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве кандидата. В качестве избирателя готовы принять участие 53% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, 18% готовы принять участие в общественных работах по благоустройству, 11% - участие в органах самоорганизации населения (домовые, уличные, квартальные комитеты), 10% - участие в качестве волонтера в различных видах общественной помощи (детским домам, многодетным семьям, приютам и тому подобное)
Еще 9% готовы принять участие в общественных слушаниях, 8% - в общественных организациях, занимающихся проблемами местного самоуправления, 7,5% - в заседаниях органов местного самоуправления, 5% - в деятельности общественных советов при органах власти, 5% - в уличных акциях, пикетах, митингах, 3% - в предоставлении финансовых пожертвований на нужды громады.
В то же время 26% - не готовы участвовать ни в одной из этих форм деятельности.
Исследование проведено Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, главным политическим событием 2020 в Украине ее граждане считают местные выборы - их назвали в открытом вопросе 33% респондентов.