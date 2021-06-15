Каждый десятый украинец готов стать депутатом

По данным опроса, 18% готовы принять участие в общественных работах по благоустройству, 11% - участие в органах самоорганизации населения (домовые, уличные, квартальные комитеты), 10% - участие в качестве волонтера в различных видах общественной помощи (детским домам, многодетным семьям, приютам и тому подобное)

Еще 9% готовы принять участие в общественных слушаниях, 8% - в общественных организациях, занимающихся проблемами местного самоуправления, 7,5% - в заседаниях органов местного самоуправления, 5% - в деятельности общественных советов при органах власти, 5% - в уличных акциях, пикетах, митингах, 3% - в предоставлении финансовых пожертвований на нужды громады.

В то же время 26% - не готовы участвовать ни в одной из этих форм деятельности.