Кожен десятий українець готовий стати депутатом

За даними опитування, 18% готові взяти участь у громадських роботах з благоустрою, 11% - участь в органах самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети), 10% - участь як волонтера у різних видах громадської допомоги (дитячим будинкам, багатодітнім сім'ям, притулкам тощо)

Ще 9% готові взяти участь у громадських слуханнях, 8% - у громадських організаціях, що займаються проблемами місцевого самоврядування, 7,5% - у засіданнях органів місцевого самоврядування, 5% - у діяльності громадських рад при органах влади, 5% - у вуличних акціях, пікетах, мітингах, 3% - у наданні фінансових пожертв на потреби громади.

Водночас 26% - не готові брати участь у жодній з цих форм діяльності.