Кожен десятий українець готовий стати депутатом

Наприкінці травня 2021 року 12% опитаних українців готові взяти участь у виборах до органів місцевого самоврядування в якості кандидата. У якості виборця готові взяти участь 53% респондентів.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, 18% готові взяти участь у громадських роботах з благоустрою, 11% - участь в органах самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети), 10% - участь як волонтера у різних видах громадської допомоги (дитячим будинкам, багатодітнім сім'ям, притулкам тощо)
Ще 9% готові взяти участь у громадських слуханнях, 8% - у громадських організаціях, що займаються проблемами місцевого самоврядування, 7,5% - у засіданнях органів місцевого самоврядування, 5% - у діяльності громадських рад при органах влади, 5% - у вуличних акціях, пікетах, мітингах, 3% - у наданні фінансових пожертв на потреби громади.
Водночас 26% - не готові брати участь у жодній з цих форм діяльності.
Дослідження проведено Центром Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року серед 2017 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори - їх назвали у відкритому питанні 33% респондентів.