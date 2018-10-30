ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Каждый день аварийная служба "Запорожгаза" осуществляет более 100 выездов

Новости » Энергетика    30.10.2018 - 14:18
Иллюстративное фото (104.ua)
Иллюстративное фото (104.ua)

Для совершенствования работы аварийной службы "104" и обработки вызовов потребителей в круглосуточном режиме, компании необходимо ежегодно инвестировать 5 млн гривен

За девять месяцев 2018 года аварийно-диспетчерская служба ПАО "Запорожгаз" осуществила почти 36 тыс. выездов по заявкам потребителей области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего обращение к АДС связанные с проблемами, возникающими из-за самовольную установку или замену газового оборудования, несоблюдение требований безопасности при пользовании газовыми приборами, а также за неисправные дымовые и вентиляционные каналы.

"Запорожгаз" ежегодно направляет более 3 млн гривен на обеспечение работы аварийной службы газа. Основная сумма идет на закупку горюче-смазочных материалов, а также запасных частей для парка автомобилей. Ведь каждый день аварийные бригады осуществляют более 100 выездов", - говорит начальник АДС ПАО "Запорожгаз" Алексей Виноградов.

Для совершенствования работы аварийной службы "104" и обработки вызовов потребителей в круглосуточном режиме, компании необходимо ежегодно инвестировать 5 млн гривен. В действующем тарифе на распределение газа предусмотрено только 60% от этой суммы. За последний год стоимость топлива выросла на 22%, стоимость запчастей – на 23%. Кроме того для обеспечения качественного функционирования аварийно-диспетчерской службы, необходимо своевременно обеспечивать специалистов специальным оборудованием, инструментом, необходимыми материалами и спецодеждой.

Для поддержания высокого уровня квалификации работников службы "104" предприятие ежегодно проводит соревнования бригад АДС. Во время конкурса отрабатывались действия диспетчера, оперативность доезда до места вызова, скорость ликвидации аварии и умение оказывать неотложную помощь.

Призываем всех наших потребителей также сообщать о выявленных ими утечки газа не только в собственных домах, но и за пределами их частной собственности. Об этом может свидетельствовать наличие характерного запаха одоранта на улице, во дворах и подъездах и тому подобное. В таких ситуациях звоните на номер 104.

"Ровногаз" предупредил о последствиях отключения котельных В Сумской области котельни могут остаться без газа
Новости Украины Запорожьегаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь