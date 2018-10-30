Кожного дня аварійна служба "Запоріжгазу" здійснює більше 100 виїздів

Ілюстративне фото (104.ua)

Для вдосконалення роботи аварійної служби "104" і обробки викликів споживачів в цілодобовому режимі, компанії необхідно щорічно інвестувати 5 млн гривень

За дев’ять місяців 2018 року аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Запоріжгаз" здійснила майже 36 тис. виїздів за заявками споживачів області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найчастіше звернення до АДС пов’язані з проблемами, що виникають через самовільне встановлення чи заміну газового обладнання, недотримання вимог безпеки при користуванні газовими приладами, а також через несправні димові та вентиляційні канали.

"Запоріжгаз" щорічно направляє більше 3 млн гривень на забезпечення роботи аварійної служби газу. Основна сума йде на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, а також запасних частин для парку автомобілів. Адже кожного дня аварійні бригади здійснюють понад 100 виїздів", - говорить начальник АДС ПАТ "Запоріжгаз" Олексій Виноградов.

Для вдосконалення роботи аварійної служби "104" і обробки викликів споживачів в цілодобовому режимі, компанії необхідно щорічно інвестувати 5 млн гривень. В діючому тарифі на розподіл газу передбачено тільки 60% від цієї суми. За останній рік вартість пального зросла на 22%, вартість запчастин – на 23%. Окрім того для забезпечення якісного функціонування аварійно-диспетчерської служби, необхідно своєчасно забезпечувати фахівців спеціальним обладнанням, інструментом, необхідними матеріалами та спецодягом.

Для підтримки високого рівня кваліфікації працівників служби "104" підприємство щороку проводить змагання бригад АДС. Під час конкурсу відпрацьовувалися дії диспетчера, оперативність доїзду до місця виклику, швидкість ліквідації аварії та вміння надавати невідкладну допомогу.

Закликаємо всіх наших споживачів також повідомляти про виявлені ними витоки газу не тільки у власних оселях, а й поза межами їх приватної власності. Про це може свідчити наявність характерного запаху одоранту на вулиці, у дворах та під’їздах тощо. У таких ситуаціях телефонуйте на номер 104.