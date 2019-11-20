Каждый четвертый клиент "Харьковгоргаза" зарегистрировал "Личный кабинет"

В начале ноября количество клиентов "Харьковгоргаза", пользующихся онлайн сервисом на сайте 104.ua, достигла около 125 тыс. Это каждый четвертый клиент газораспределительной компании. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

За 10 месяцев к онлайн-сервису "Личный кабинет" присоединились более 14 тыс. потребителей природного газа. Общее количество пользователей составляет почти 125 тыс. Онлайн-сервис "Личный кабинет" для потребителей природного газа функционирует с ноября 2015 года.

"Это многофункциональная интернет платформа с высоким уровнем защиты персональных данных и круглосуточный доступ к собственным данным. В кабинете можно не только передать показания счетчика газа или посмотреть действующую норму потребления, сверить платежи за газ прошлых периодов. Также решить свои вопросы дистанционно, не нужно идти в Центр обслуживания клиентов и стоять в очереди, а это значительно экономит время", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Харьковгоргаз" предлагает своим клиентам другие онлайн-сервисы, например, мобильные приложения 104Mobile и 104 MobileLight для гаджетов на операционной системе IOS. "Их можно загрузить в Google play и AppStore. Удобный интерфейс приложений позволяет налаживать обратную связь с газораспределительной компанией и контролировать несколько лицевых счетов. Также получить обратную связь можно с помощью смс, электронной и голосовой почты Контакт центра, чат боту 7104 в Viber", - говорится в сообщении.

Зарегистрировать "Личный кабинет" на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов в ЦОК "Харьковгоргаз". Так, администратор Центра обслуживания клиентов может помочь клиенту зарегистрировать "Личный кабинет" на мониторе "тонкий клиент" и научить пользоваться дистанционными сервисами компании.