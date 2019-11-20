Кожен четвертий клієнт "Харківміськгазу" зареєстрував "Особистий кабінет"

На початку листопада кількість клієнтів "Харківміськгазу", які користуються онлайн сервісом на сайті 104.ua, досягла близько 125 тис. Це кожен четвертий клієнт газорозподільної компанії. Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

За 10 місяців до онлайн-сервісу "Особистий кабінет" приєдналися понад 14 тис. споживачів природного газу. Загальна кількість користувачів становить майже 125 тис. Онлайн-сервіс "Особистий кабінет" для споживачів природного газу функціонує з листопада 2015 року.

"Це багатофункціональна інтернет платформа з високим рівнем захисту персональних даних та цілодобовий доступ до власних даних. У кабінеті можна не тільки передати показання лічильника газу або переглянути чинну норму споживання, звірити платежі за газ минулих періодів. Також вирішити свої питання дистанційно, не потрібно йти в Центр обслуговування клієнтів і стояти в черзі, а це значно економить час", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "Харківміськгаз" пропонує своїм клієнтам інші онлайн-сервіси, наприклад, мобільні додатки 104Mobile і 104 MobileLight для гаджетів на операційній системі IOS. "Їх можна завантажити в Google play і AppStore. Зручний інтерфейс додатків дозволяє налагоджувати зворотній зв'язок з газорозподільною компанією і контролювати кілька особових рахунків. Також отримати зворотний зв'язок можна за допомогою смс, електронної та голосової пошти Контакт центру, чат боту 7104 в Viber", - йдеться в повідомленні.

Зареєструвати "Особистий кабінет" на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп'ютера, або скористатися допомогою фахівців в ЦОК "Харківміськгаз". Так, адміністратор Центру обслуговування клієнтів може допомогти клієнту зареєструвати "Особистий кабінет" на моніторі "тонкий клієнт" і навчити користуватися дистанційними сервісами компанії.