Каждый четвертый беженец в ФРГ получил работу

Наиболее часто работу в Германии находят выходцы из Пакистана

На сегодняшний день каждый четвертый из беженцев, прибывших в Германию начиная с 2015 года, нашел себе работу. Примерно каждый пятый имеет рабочее место, с которого осуществляются выплаты в фонды социального страхования. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на данные Института исследования рынка труда и карьеры (IAB).

В частности, согласно сообщению, наиболее часто работу в Германии находят выходцы из Пакистана. Среди сирийцев, по данным на февраль 2018 года, трудоустроились примерно 20 процентов.

"Если занятость и дальше будет развиваться такими темпами, через пять лет работу будет иметь каждый второй иммигрант", - заявил изданию руководитель исследовательской группы "Миграция" IAB Херберт Брюккер (Herbert Brücker). По оценкам экспертов, до конца года ежемесячно новые рабочие места в Германии будут получать от 8,5 до 10 тысяч беженцев.

Как правило, иммигранты находят работу в тех сферах, где не требуется хорошее знание немецкого языка. Почти треть из указанного числа имеют сезонную работу.

Напомним, как сообщалось ранее, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил, что каждый второй беженец, прибывший в Германию из Сирии, не останется в стране.