Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Каждый четвертый беженец в ФРГ получил работу

НовостиОбщество    31.05.2018 - 15:56
Иллюстративное фото (Metropolico.org)
Иллюстративное фото (Metropolico.org)

Наиболее часто работу в Германии находят выходцы из Пакистана

На сегодняшний день каждый четвертый из беженцев, прибывших в Германию начиная с 2015 года, нашел себе работу. Примерно каждый пятый имеет рабочее место, с которого осуществляются выплаты в фонды социального страхования. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на данные Института исследования рынка труда и карьеры (IAB).

В частности, согласно сообщению, наиболее часто работу в Германии находят выходцы из Пакистана. Среди сирийцев, по данным на февраль 2018 года, трудоустроились примерно 20 процентов.

"Если занятость и дальше будет развиваться такими темпами, через пять лет работу будет иметь каждый второй иммигрант", - заявил изданию руководитель исследовательской группы "Миграция" IAB Херберт Брюккер (Herbert Brücker). По оценкам экспертов, до конца года ежемесячно новые рабочие места в Германии будут получать от 8,5 до 10 тысяч беженцев.

Как правило, иммигранты находят работу в тех сферах, где не требуется хорошее знание немецкого языка. Почти треть из указанного числа имеют сезонную работу.

Напомним, как сообщалось ранее, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил, что каждый второй беженец, прибывший в Германию из Сирии, не останется в стране.

Глава МИД Германии надеется получить подробности по Бабченко в ходе визита в Украину Ультраправые Германии требуют провести расследование в отношении действий Меркель
Теги публикации: Германия, работа, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top