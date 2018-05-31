Кожен четвертий біженець у ФРН отримав роботу

Найбільш часто роботу в Німеччині знаходять вихідці з Пакистану

На сьогоднішній день кожен четвертий з біженців, які прибули до Німеччини починаючи з 2015 року, знайшов собі роботу. Приблизно кожен п'ятий має робоче місце, з якого здійснюються виплати до фондів соціального страхування. Про це в четвер, 31 травня, повідомляє видання Rheinische Post з посиланням на дані Інституту дослідження ринку праці та кар'єри (IAB).

Зокрема, згідно з повідомленням, найбільш часто роботу в Німеччині знаходять вихідці з Пакистану. Серед сирійців, за даними на лютий 2018 року, працевлаштувалися приблизно 20 відсотків.

"Якщо зайнятість і далі буде розвиватися такими темпами, що через п'ять років роботу буде мати кожен другий іммігрант", - заявив виданню керівник дослідницької групи "Міграція" IAB Херберт Брюккер (Herbert Brücker). За оцінками експертів, до кінця року щомісяця нові робочі місця в Німеччині будуть отримувати від 8,5 до 10 тисяч біженців.

Як правило, іммігранти знаходять роботу в тих сферах, де не вимагається добре знання німецької мови. Майже третина із зазначеного числа мають сезонну роботу.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, міністр з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Герд Мюллер заявив, що кожен другий біженець, який прибув до Німеччини з Сирії, не залишиться в країні.