На каждую видеокамеру, которую враг будет уничтожать на фронте будут появляться 3 новых, - Порошенко

"С 27 мая "Справа громад", "Братья по оружию" и мой благотворительный фонд вместе с нашими партнерами по фракции "Европейская солидарность" ведут очень важный проект. Проект, который обеспечивает сохранение жизней украинских воинов в самых горячих точках линии соприкосновения. Устанавливаются системы видеонаблюдения, камеры с дальним зумом, приборы ночного видения, батальонные, бригадные пункты наблюдения. Уже прошло более двух месяцев, и эта система эффективно действует", - сказал Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" поблагодарил неравнодушных украинцев, которые помогают в закупке оборудования для фронта своими пожертвованиями.

"Это благодаря вам. Вы каждый день по 30, 50, 60 тыс. гривен отправляете на "Дело общин" и "Братьям по оружию". Мы стараемся, чтобы половина это были деньги, а половина были деньги моего благотворительного фонда. И сегодня 10-ка, где уже завершено обеспечение этими системами и уже в 72-й обустраиваются позиции в горячих точках - Зайцевом, Шумах, Авдеевке, на "промке". Эта работа будет продолжаться", - отметил он.

По словам Порошенко, к сожалению, мы не обходимся без потерь.

"Но не потерь наших воинов, а потери этих "глаз". "Глаз", которыми наши солдаты наблюдают, находят и обезвреживают снайперские группы, которые выходят на охоту за нашими воинами", - добавил пятый президент Украины.

Также Петр Порошенко продемонстрировал поврежденную снайпером камеру.

"Итак, пуля снайпера вражеского попала... вот есть входное и выходное ... И они думали, что уничтожат наши "глаза", - прокомментировал он. - Мы, знаете, как у того былинного дракона - когда ему отрубят одну голову, вырастут три. И будут бить врага. Они думали, что обезвредили одну камеру, а мы добавим "глаз" нашим бойцам из "десятки", и они будут действовать более эффективно".

Лидер "Европейской солидарности" сообщил, что поставки на фронт систем видеонаблюдения продолжатся.

"Мы продолжим работу по установлению и обеспечению наших воинов, наших бригад эффективным наблюдением. На каждую камеру, которую враг будет пытаться сбить на фронте будут три новых - вашими и нашими усилиями", - подчеркнул Порошенко.