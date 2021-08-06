На кожну відеокамеру, яку ворог буде знищувати, на фронті будуть з’являтися 3 нові, - Порошенко

"З 27 травня "Справа громад", "Брати по зброї" і мій благодійний фонд разом із нашими партнерами по фракції "Європейська солідарність" ведуть дуже важливий проект. Проект, який забезпечує збереження життів українських воїнів у найбільш гарячих точках лінії зіткнення. Встановлюються системи відеоспостереження, камери з далеким зумом, прибори нічного бачення, батальйонні, бригадні пункти спостереження. Уже пройшло більш як два місяці, і ця система ефективно діє", - сказав Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" подякував небайдужим українцям, які допомагають в закупівлі обладнання для фронту своїми пожертвами.

"Це завдяки вам. Ви кожного дня по 30, 50, 60 тисяч гривень надсилаєте на "Справу Громад" і "Братам по зброї". Ми намагаємося тримати, щоб половина це були ваші гроші, а половина були гроші мого благодійного фонду. І сьогодні 10-ка, де вже повністю завершено забезпечення цими системами і вже в 72-ій облаштовуються позиції в найгарячіших точках - Зайцевому, Шумах, Авдіївці, на "промці". Ця робота буде продовжуватися", - зазначив він.

За словами Порошенка, на жаль, ми не обходимося без втрат.

"Але не втрат наших воїнів, а втрат оцих «очей». Очей, якими наші солдати спостерігають, знаходять і знешкоджують снайперські групи, які виходять на полювання за нашими воїнами", - додав п’ятий президент України.

Також Петро Порошенко продемонстрував пошкоджену снайпером камеру.

"Отже, куля снайпера ворожого потрапила… ось є вхідне і вихідне… І вони думали, що знищать наші "очі", - прокоментував він.- Ми, знаєте, як в того билинного дракона - коли йому відрубають одну голову, виростуть три. І будуть бити ворога. Вони думали, що знешкодили одну камеру, а ми додамо "очей" нашим бійцям з "десятки", і вони будуть діяти більш ефективно".

Лідер "Європейської солідарності" повідомив, що постачання на фронт систем відеоспостереження продовжиться.

"Ми продовжимо роботу по встановленню і забезпеченню наших воїнів, наших бригад ефективним спостереженням. І на кожну камеру, яку ворог буде намагатися збити, на фронті будуть три нові - вашими і нашими зусиллями", - наголосив Порошенко.