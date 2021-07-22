Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72-й бригады

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, находящийся на Донбассе, передал первый комплект оптической разведки для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"72-я бригада имени Черных Запорожцев для меня очень близка. И я горжусь, что когда мы выбирали название 72-й, я поддержал предложение бригады, чтобы присвоить именно это имя. С Авдеевкой, с "промкой" история 72-й бригады очень тесно связана", - заявил Порошенко.

По его словам, Авдеевка навсегда запечатлелась в сердце каждого украинца.

"Я помню, как в 2016 году принималось решение о начале наступления, выбивания российских наемников и возможности получить контроль над дорогой, над Ясиноватской развилкой. Я помню, какую цену было заплачено в январе 2017 года. Сколько жизней было отдано, чтобы остановить продвижение российских войск, взять "промку" под контроль, отбросить врага. 72-я бригада в это была непосредственным образом вовлечена. Вместе с 93-й, 80-й, 54-й, 56-й, 58-й. Это - символ славы и символ чести ВСУ", - говорит пятый президент.

Он напомнил, что неоднократно бывал в 72-й бригаде.

"Мы встречались с 72-й в 2018 году в Бахмуте. Я обещал тогда, что приеду в Белую Церковь встречать в 2019 году, когда был первый вывод из зоны Операции объединенных сил. И сегодня мы у вас с нашей командой, командой народных депутатов, добровольцев, волонтеров", - добавил Порошенко.

Он также добавил, что за последние два месяца он уже третий раз на фронте.

"До этого две поездки были посвящены 10-й ОГШБр, в Торецкое, и в Зайцево, и в Шумах, и в Нью-Йорке. Мы вместе с волонтерами собрали средства для установки уникальной технологии пункта дальнего наблюдения. Ставим это в наиболее опасных участках фронта", - отмечает Порошенко.

Средства на первую партию техники - 560 000 тыс. грн - собирали вместе волонтеры, половину добавил фонд Порошенко. Стоимость полного комплекса видеонаблюдения - более 3 млн грн. В 10 ОГШБр оно уже работает и спасает жизни военных.

По словам Порошенко, его позиция очень простая и касается прекращения российской агрессии в Украине.

"Заберите, господин Путин, свои войска с украинской земли до последнего клочка, включая Донецк, Луганск и Крым, выведите вашу технику и артиллерию, отдайте заложников, а мы сами разберемся с политическим устройством нашего государства. И гарантом суверенитета, территориальной целостности нашего государства являются Вооруженные силы Украины. Я здесь для того, чтобы вам за это поблагодарить", - говорит Петр Порошенко бойцам.