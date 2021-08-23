ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В каждой стране-участнице Крымской платформы будет представитель по Крыму, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 августа 2021 17:22
В каждой стране-участнице Крымской платформы будет представитель по Крыму, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представитель по Крыму появится в каждой стране-участнице саммита Крымская платформа. Он будет заниматься проблематикой оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Будет в каждом министерстве иностранных дел стран, принявших участие в саммите и присоединятся к Крымской платформе, будет определен человек, который займется крымской проблематикой. В каждой стране будет представитель по Крыму", - сказал Кулеба в ходе брифинга, посвященному итогам саммита.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители более 40 стран.

Отметим, по итогам саммита была принята совместная декларация.

Подробнее о ходе саммита - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Дмитрий Кулеба Крымская платформа
NEWS
На Крымской платформе приняли совместную декларацию. Призывают РФ к конструктивному участию
На Крымской платформе приняли совместную декларацию. Призывают РФ к конструктивному участию
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза