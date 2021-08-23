У кожній країні-учасниці Кримської платформи буде представник по Криму, - Кулеба
Представник по Криму з'явиться в кожній країні-учасниці саміту Кримська платформа. Він займатиметься проблематикою окупованого півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
"Буде в кожному міністерстві закордонних справ країн, які взяли участь у саміті і приєднаються до Кримської платформи, буде визначена людина, яка займеться кримською проблематикою. У кожній країні буде представник по Криму", - сказав Кулеба в ході брифінгу, присвяченому підсумкам саміту.
Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов перший саміт Кримської платформи, участь в якому взяли представники понад 40 країн.
Відзначимо, за підсумками саміту було ухвалено спільну декларацію.
Детальніше про хід саміту - читайте в матеріалі РБК-Україна.