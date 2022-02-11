Каждому по 11 лет тюрьмы. Суд в РФ огласил приговор двум крымским татарам

В частности, суд принял решение приговорить:

64-летнего крымского татарина Зекирью Муратова к 11 с половиной годам лишения свободы. У него есть инвалидность третьей группы, ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также - хронические гипертония и стенокардия.

к 11 с половиной годам лишения свободы. У него есть инвалидность третьей группы, ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также - хронические гипертония и стенокардия. Вадима Бектемирова - к 11 годам в колонии строгого режима.

Согласно судебному приговору, оба в течение первых трех лет будут находиться в тюрьме. А после отбывания незаконного наказания будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места. Денисова уже назвала их политическими узниками Кремля.

В чем обвиняют крымских татар: статья 205.5 УК РФ - участие в деятельности Хизб ут-Тахрир, которая признана в России террористической.

"Осуждаю незаконные судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины. Своими действиями страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека", - заявила Денисова.

Задержание журналистов под судом

Во время оглашения приговоров Вадиму Бектемирову и Зекорье Муратову возле так называемого "Крымского гарнизонного военного суда" были задержаны трое гражданских журналистов: Амар Абдулгазиев, Рустем Усеинов и Али Сулейманов.

"Это является прямым препятствованием осуществлению их профессиональной деятельности", - написала Денисова.

