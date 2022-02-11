Каждому по 11 лет тюрьмы. Суд в РФ огласил приговор двум крымским татарам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор двум гражданам Украины. Крымских татар Зекирью Муратова и Вадима Бектемирова приговорили к 11 годам тюрьмы каждого.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.
В частности, суд принял решение приговорить:
Согласно судебному приговору, оба в течение первых трех лет будут находиться в тюрьме. А после отбывания незаконного наказания будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места. Денисова уже назвала их политическими узниками Кремля.
В чем обвиняют крымских татар: статья 205.5 УК РФ - участие в деятельности Хизб ут-Тахрир, которая признана в России террористической.
"Осуждаю незаконные судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины. Своими действиями страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека", - заявила Денисова.
Во время оглашения приговоров Вадиму Бектемирову и Зекорье Муратову возле так называемого "Крымского гарнизонного военного суда" были задержаны трое гражданских журналистов: Амар Абдулгазиев, Рустем Усеинов и Али Сулейманов.
"Это является прямым препятствованием осуществлению их профессиональной деятельности", - написала Денисова.
Напомним, в оккупированном Крыму 9 февраля российские силовики провели обыски в домах крымских татар. Прокуратура АРК открыла уголовное производство.