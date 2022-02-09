Обыски в оккупированном Крыму. Открыто дело
Фото: российские силовики проводят обыски в Крыму (facebook)
В оккупированном Крыму сегодня утром российские силовики провели обыски в домах крымских татар. Прокуратура АРК открыла уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.
Прокуратура открыла дело по факту незаконных обысков в разных районах оккупированного Крыма.
"Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.
По результатам незаконных обысков, оккупационные правоохранители в неизвестном направлении вывезли 4 крымских татар, в случае подтверждения информации об их задержании, действиям "силовиков" будет дана соответствующая правовая оценка.