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Кожному по 11 років в'язниці. Суд в РФ оголосив вирок двом кримським татарам

Автор: Анастасія Рокитна

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок двом громадянам України. Кримських татар Зекір’ю Муратова та Вадима Бектемирова засудили до 11 років в'язниці кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Зокрема, суд прийняв рішення засудити:

  • 64-річного кримського татарина Зекір’ю Муратова до 11 з половиною років позбавлення волі. Він має інвалідність третьої групи, у нього ряд захворювань опорно-рухового апарату, а також - хронічні гіпертонія та стенокардія.
  • Вадима Бектемирова - до 11 років у колонії суворого режиму.

Відповідно до судового вироку, обоє впродовж перших трьох років перебуватимуть у тюрмі. А після відбування незаконного покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця. Денісова вже назвала їх політичними в'язнями Кремля.

В чому звинувачують кримських татар: статтея 205.5 КК РФ - участь у діяльності Хізб ут-Тахрір, яка визнана в Росії терористичною.

"Засуджую незаконні судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України. Своїми діями країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини", - заявила Денісова.

Затримання журналістів під судом

Під час оголошення вироків Вадиму Бектемирову та Зекір'ї Муратову біля так званого "Кримського гарнізонного військового суду" були затримані троє цивільних журналістів: Амар Абдулгазієв, Рустем Усеїнов та Алі Сулейманов.

"Це є прямим перешкоджання здійсненню їхньої професійної діяльності", - написала Денісова.

Нагадаємо, в окупованому Криму 9 лютого російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження.

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