Кожному по 11 років в'язниці. Суд в РФ оголосив вирок двом кримським татарам

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок двом громадянам України. Кримських татар Зекір’ю Муратова та Вадима Бектемирова засудили до 11 років в'язниці кожного.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на українського омбудсмена Людмилу Денісову.
Зокрема, суд прийняв рішення засудити:
Відповідно до судового вироку, обоє впродовж перших трьох років перебуватимуть у тюрмі. А після відбування незаконного покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця. Денісова вже назвала їх політичними в'язнями Кремля.
В чому звинувачують кримських татар: статтея 205.5 КК РФ - участь у діяльності Хізб ут-Тахрір, яка визнана в Росії терористичною.
"Засуджую незаконні судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України. Своїми діями країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини", - заявила Денісова.
Під час оголошення вироків Вадиму Бектемирову та Зекір'ї Муратову біля так званого "Кримського гарнізонного військового суду" були затримані троє цивільних журналістів: Амар Абдулгазієв, Рустем Усеїнов та Алі Сулейманов.
"Це є прямим перешкоджання здійсненню їхньої професійної діяльності", - написала Денісова.
Нагадаємо, в окупованому Криму 9 лютого російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження.