Каждая страна имеет право на независимую церковь, - Порошенко

Президент призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви

Президент Украины Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС подчеркнул, что каждая страна имеет право на независимую церковь. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви.

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. У Украины есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь", - сообщил Порошенко.

Президент отметил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.

"Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию украинской церкви. Поддержка со стороны других для нас в этом много значит", - подчеркнул президент.

Напомним, 20 мая Порошенко заявил, что Томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви (УПЦ), довершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении.