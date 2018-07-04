Каждая страна имеет право на независимую церковь, - Порошенко

Президент призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви
Президент Украины Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС подчеркнул, что каждая страна имеет право на независимую церковь. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви.
"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. У Украины есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь", - сообщил Порошенко.
Президент отметил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.
"Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию украинской церкви. Поддержка со стороны других для нас в этом много значит", - подчеркнул президент.
Напомним, 20 мая Порошенко заявил, что Томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви (УПЦ), довершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении.