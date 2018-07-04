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Кожна країна має право на незалежну церкву, - Порошенко

НовиниПолітика    04.07.2018 - 21:33
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент закликав світ підтримати Україну в наданні автокефалії православній церкві

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу РТС наголосив, що кожна країна має право на незалежну церкву. Про це повідомляє прес-служба президента.

Президент закликав світ підтримати Україну в наданні автокефалії православній церкві.

"Кожна країна має право на незалежну церкву. 28 липня ми відзначатимемо 1030-річчя хрещення України. Саме тоді була створена українська церква. В України є мати-церква - Константинополь. А потім Україна була "матір’ю" для російської православної церкви. Саме так, а не навпаки. А сьогодні Росія бажає перешкодити нам мати свою незалежну церкву", - повідомив Порошенко.

Президент зазначив, що створення незалежної церкви підтримує більш ніж половина українців.

"Я сподіваюсь що з Божою поміччю ми отримаємо автокефалію української церкви. Підтримка з боку інших для нас в цьому багато значить", - наголосив президент.

Нагадаємо, 20 травня Порошенко заявив, що Томос про автокефалію, наданий Українській православній церкві (УПЦ), довершить утвердження незалежності і самостійності України у духовному вимірі.

У Стамбулі розпочалася зустріч делегації УПЦ з Патріархом Варфоломієм Філарет спрогнозував шанси України на отримання томасу про автокефалію УПЦ
Теги публікації: УПЦ КП, церковь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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