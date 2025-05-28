Казарін відповів, чи є у Трампа "хитрий план" щодо України і світу

Багато людей сподівається, що у президента США Дональда Трампа є "хитрий план" щодо війни в Україні. Втім, насправді ж він є звичайною некомпетентною людиною, яка очолює одну з наймогутніших держав світу.
Про це розповів публіцист та військовослужбовець Павло Казарін в інтерв'ю РБК-Україна.
Як відзначив Казарін, Трамп є наочною ілюстрацією феномена Даннінга-Крюгера, тобто, людини, яка настільки некомпетентна у сфері, якою опікується, що навіть не здатна усвідомити цього.
"Я розумію, у нас багато людей в країні вважають, що там є якийсь хитрий план. Що він зараз відриває Росію від Китаю, або бореться з "лівацьким" лобі, або намагається зробити Америку great again, і в усьому цьому намагаються відшукати прихований сенс: в його тарифах, заявах і так далі", - заявив Казарін.
Він додав, що людям страшно усвідомити, що сьогодні наймогутнішу державу світу контролює некомпетентна людина, яка оточила себе настільки ж некомпетентними особами, або ж тими, хто змушений грати за правилами американського лідера, серед яких, говорити лише те, що подобається Трампу.
Ще до другого терміну Трамп неодноразово критикував Україну та президента Володимира Зеленського на тлі повномасштабної війни з Росією. Зокрема скептично ставився до обсягів американської допомоги Києву та стверджував про "добрі відносини" з головою Кремля Володимиром Путіним, натякаючи, що за його президентства війни могло б не бути.
Після повернення до Білого дому Трамп продовжив критикувати українське керівництво і допомогу з боку США, але останнім часом його риторика щодо Росії помітно змінилася - вона стала жорсткішою. Нещодавно голова Білого дому пригрозив російському диктатору за затягування мирних переговорів з Україною.
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