Казарін відповів, чи є у Трампа "хитрий план" щодо України і світу

Багато людей сподівається, що у президента США Дональда Трампа є "хитрий план" щодо війни в Україні. Втім, насправді ж він є звичайною некомпетентною людиною, яка очолює одну з наймогутніших держав світу.

Як відзначив Казарін, Трамп є наочною ілюстрацією феномена Даннінга-Крюгера, тобто, людини, яка настільки некомпетентна у сфері, якою опікується, що навіть не здатна усвідомити цього.

"Я розумію, у нас багато людей в країні вважають, що там є якийсь хитрий план. Що він зараз відриває Росію від Китаю, або бореться з "лівацьким" лобі, або намагається зробити Америку great again, і в усьому цьому намагаються відшукати прихований сенс: в його тарифах, заявах і так далі", - заявив Казарін.

Він додав, що людям страшно усвідомити, що сьогодні наймогутнішу державу світу контролює некомпетентна людина, яка оточила себе настільки ж некомпетентними особами, або ж тими, хто змушений грати за правилами американського лідера, серед яких, говорити лише те, що подобається Трампу.