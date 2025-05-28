Казарін відповів, чи є у Трампа "хитрий план" щодо України і світу
Багато людей сподівається, що у президента США Дональда Трампа є "хитрий план" щодо війни в Україні. Втім, насправді ж він є звичайною некомпетентною людиною, яка очолює одну з наймогутніших держав світу.
Про це розповів публіцист та військовослужбовець Павло Казарін в інтерв'ю РБК-Україна.
Як відзначив Казарін, Трамп є наочною ілюстрацією феномена Даннінга-Крюгера, тобто, людини, яка настільки некомпетентна у сфері, якою опікується, що навіть не здатна усвідомити цього.
"Я розумію, у нас багато людей в країні вважають, що там є якийсь хитрий план. Що він зараз відриває Росію від Китаю, або бореться з "лівацьким" лобі, або намагається зробити Америку great again, і в усьому цьому намагаються відшукати прихований сенс: в його тарифах, заявах і так далі", - заявив Казарін.
Він додав, що людям страшно усвідомити, що сьогодні наймогутнішу державу світу контролює некомпетентна людина, яка оточила себе настільки ж некомпетентними особами, або ж тими, хто змушений грати за правилами американського лідера, серед яких, говорити лише те, що подобається Трампу.
Позиція Трампа щодо війни в Україні
Ще до другого терміну Трамп неодноразово критикував Україну та президента Володимира Зеленського на тлі повномасштабної війни з Росією. Зокрема скептично ставився до обсягів американської допомоги Києву та стверджував про "добрі відносини" з головою Кремля Володимиром Путіним, натякаючи, що за його президентства війни могло б не бути.
Після повернення до Білого дому Трамп продовжив критикувати українське керівництво і допомогу з боку США, але останнім часом його риторика щодо Росії помітно змінилася - вона стала жорсткішою. Нещодавно голова Білого дому пригрозив російському диктатору за затягування мирних переговорів з Україною.
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