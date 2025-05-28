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Казарин ответил, есть ли у Трампа "хитрый план" по Украине и миру

Среда 28 мая 2025 09:09
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Казарин ответил, есть ли у Трампа "хитрый план" по Украине и миру Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Анастасия Рокитна

Многие люди надеются, что у президента США Дональда Трампа есть "хитрый план" касаемо войны в Украине. Впрочем, на самом деле он является обычным некомпетентным человеком, который возглавляет одну из самых могущественных держав мира.

Об этом рассказал публицист и военнослужащий Павел Казарин в интервью РБК-Украина.

Как отметил Казарин, Трамп является наглядной иллюстрацией феномена Даннинга-Крюгера, то есть, человека, который настолько некомпетентен в сфере, которой занимается, что даже не способен осознать этого.

"Я понимаю, у нас многие люди в стране считают, что там есть какой-то хитрый план. Что он сейчас отрывает Россию от Китая, или борется с "левацким" лобби, или пытается сделать Америку great again, и во всем этом пытаются отыскать скрытый смысл: в его тарифах, заявлениях и так далее", - заявил Казарин.

Он добавил, что людям страшно осознать, что сегодня самую могущественную державу мира контролирует некомпетентный человек, который окружил себя столь же некомпетентными лицами, или же теми, кто вынужден играть по правилам американского лидера, среди которых, говорить только то, что нравится Трампу.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Еще до второго срока Трамп неоднократно критиковал Украину и президента Владимира Зеленского на фоне полномасштабной войны с Россией. В частности скептически относился к объемам американской помощи Киеву и утверждал о "хороших отношениях" с главой Кремля Владимиром Путиным, намекая, что при его президентстве войны могло бы не быть.

После возвращения в Белый дом Трамп продолжил критиковать украинское руководство и помощь со стороны США, но в последнее время его риторика в отношении России заметно изменилась - она стала более жесткой. Недавно глава Белого дома пригрозил российскому диктатору за затягивание мирных переговоров с Украиной.

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