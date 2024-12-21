У Казані заявили про вибухи на пороховому заводі після атаки дронів

Атака на Казань

Зранку 21 грудня у Казані помітили невідомі дрони. Один з них врізався в багатоповерхівку в елітному ЖК. Загалом російські чиновники заявили про вісім "прильотів" дронів.

Також через загрозу дронів у Росії обмежували роботу декількох аеропортів: у Казані, Іжевську (республіка Удмуртія) та Саратові.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що у Казані знаходиться великий пороховий завод. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів для армії РФ.

Казанський пороховий завод постачає матеріали, необхідні для виготовлення ракет, включаючи ракети "Калібр", "Іскандер" та інші.

У ЗМІ також припускають, що ціллю дронів могли бути військова частина 58661 та аеродром авіаційного заводу.

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