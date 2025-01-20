У Казані та біля Рязані пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на атаку дронів

За словами очевидців, близько 2 години ночі на околиці Рязані було чути три гучні вибухи з періодичністю близько 10-15 хвилин.

Як пише Telegram-канал Shot, очевидці зафіксували яскраві спалахи над містом. За попередніми даними, спрацювала система ППО по безпілотниках. Також про ці гучні звуки повідомляють жителі села Мушковатове та Секіотово.

Telegram-канал Baza зазначає, що жителі Рязанської області повідомляють про звуки вибухів. Попередньо, йде атака безпілотників. Працює система ППО.

Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

В Казані атакують промислові заводи

Тим часом вибухи пролунали і в Авіабудівному районі міста Казань.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє про атаку БПЛА на заводи з виробництва авіації та гелікоптерів. Чути вибухи, працює ППО.

Оновлено 5:20

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, однією з цілей дронів могло бути АТ "КАПО-Композит".

Підприємство входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації та спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості.

Зокрема, воно займається виготовленням деталей і агрегатів, таких як елементи механізації крила і оперення, з використанням автоклавного формування.