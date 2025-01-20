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У Казані та біля Рязані пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на атаку дронів

Фото: двоє російських міст перебувають під атакою безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Росії на околицях міста Рязань та в Казані пролунала серія вибухів. Над містами працює ППО через атаку ударних БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і пабліки.

За словами очевидців, близько 2 години ночі на околиці Рязані було чути три гучні вибухи з періодичністю близько 10-15 хвилин.

Як пише Telegram-канал Shot, очевидці зафіксували яскраві спалахи над містом. За попередніми даними, спрацювала система ППО по безпілотниках. Також про ці гучні звуки повідомляють жителі села Мушковатове та Секіотово.

Telegram-канал Baza зазначає, що жителі Рязанської області повідомляють про звуки вибухів. Попередньо, йде атака безпілотників. Працює система ППО.

Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

В Казані атакують промислові заводи

Тим часом вибухи пролунали і в Авіабудівному районі міста Казань.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє про атаку БПЛА на заводи з виробництва авіації та гелікоптерів. Чути вибухи, працює ППО.

Оновлено 5:20

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, однією з цілей дронів могло бути АТ "КАПО-Композит".

Підприємство входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації та спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості.

Зокрема, воно займається виготовленням деталей і агрегатів, таких як елементи механізації крила і оперення, з використанням автоклавного формування.

 
Фото: Telegram-канал Exilenova+ (t.me/exilenova_plus/5026)

Атаки дронів на Росію

В ніч на 14 січня ударні дрони атакували 12 регіонів Росії. В низці міст були уражені промзаводи, нафтобаза, ППО.

Зокрема, БпЛА атакували казанський завод "Оргсинтез". Біля заводу спалахнула масштабна пожежа.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що причиною влучання дронів у будинки в Казані 21 грудня є російська ППО або РЕБ.

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Дрони