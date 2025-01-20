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У Казані розповіли про "відбиття" атаки дронів на підприємства, але є нюанс

Казань, РФ, Понеділок 20 січня 2025 07:52
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У Казані розповіли про "відбиття" атаки дронів на підприємства, але є нюанс Ілюстративне фото: у Казані висловилися щодо дронової атаки на місто (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Казані (Республіка Татарстан, РФ) у ніч проти 20 січня під час дронової атаки працювали системи протиповітряної оборони. Серед цілей повітряної атаки називають місцеві промислові підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Казані та Міноборони РФ.

Вибухи у Казані через атаку дронів

Варто зауважити, що на атаку із застосуванням БПЛА у Казані скаржилися практично усю ніч. У російських Telegram-каналах та місцевих пабліках писали про роботу ППО у місті.

Крім того, росмедіа повідомляли, що у Казані вночі та під ранок лунали серії вибухів. Також в мережі публікували кадри про "хлопки" у місті, та про пожежі в районі авіаційного коледжу та авіаційних заводів.

Пізніше російське видання Astra та моніторингові групи уточнили, що у Казані під удар дронів потрапив авіазавод імені Горбунова. Це підприємство, яке називають одним з найбільших підприємств авіаційної промисловості РФ, перебуває під санкціями ЄС з кінця 2023 року.

На заводі займаються виготовленням, зокрема, стратегічних бомбардувальників Ту-160, ремонтують також бомбардувальники Ту-22М3М/Ту-22М3, які російські окупанти використовують для ударів по території України.

Додамо, на тлі вибухів у Казані в Росавіації заявили про закриття роботи місцевого аеропорту, яке тимчасово не приймало та не відправляло авіарейси". А ще аналогічна ситуація була також в аеропорту Нижньокамська у Татарстані.

Що заявляє влада Казані

Вранці в місцевій мерії у Telegram-каналі з'явилося повідомлення із твердженням про начебто збиття у Казані усіх безпілотників.

"Сьогодні вранці було здійснено спробу атаки ворожих безпілотників на промислові підприємства республіки. Було вжито комплекс заходів щодо захисту. В результаті всі БПЛА знешкоджено", - йдеться в заяві міської влади.

Також російська сторона запевнила, що "жертв та руйнувань немає". Але й додало, що екстрені служби на місці "продовжують роботу щодо ліквідації наслідків".

Різні дані щодо "збиття" дронів у Казані

Попри те, що в казанській мерії розповідають про "знешкодження усіх БПЛА", в Міноборони РФ вранці запевнили, що у цьому регіоні був ліквідований тільки один безпілотник.

Загалом же в оборонному відомстві країни-агресора розповіли про "перехоплення та знищення" 31 безпілотника у 7 регіонах, а саме:

14 дронів начебто були збиті у Брянській області,
6 - у Калузькій області,
3 - у Бєлгородській області,
3 - у Курській області,
2 - в Орловській області,
1 - у Республіці Татарстан.

Раніше повідомлялося, що окрім Казані на удар дронів вночі 20 січня також скаржилися ц у Рязані.

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Татарстан Казань Атака дронів
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