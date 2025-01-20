В Казани рассказали об "отражении" атаки дронов на предприятия, но есть нюанс

В Казани (Республика Татарстан, РФ) в ночь на 20 января во время дроновой атаки работали системы противовоздушной обороны. Среди целей воздушной атаки называют местные промышленные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Казани и Минобороны РФ .

Взрывы в Казани из-за атаки дронов

Стоит заметить, что на атаку с применением БПЛА в Казани жаловались практически всю ночь. В российских Telegram-каналах и местных пабликах писали о работе ПВО в городе.

Кроме того, росмедиа сообщали, что в Казани ночью и под утро раздавались серии взрывов. Также в сети публиковали кадры о "хлопках" в городе, и о пожарах в районе авиационного колледжа и авиационных заводов.

Позже российское издание Astra и мониторинговые группы уточнили, что в Казани под удар дронов попал авиазавод имени Горбунова. Это предприятие, которое называют одним из крупнейших предприятий авиационной промышленности РФ, находится под санкциями ЕС с конца 2023 года.

На заводе занимаются изготовлением, в частности, стратегических бомбардировщиков Ту-160, ремонтируют также бомбардировщики Ту-22М3М/Ту-22М3, которые российские оккупанты используют для ударов по территории Украины.

Добавим, на фоне взрывов в Казани в Росавиации заявили о закрытии работы местного аэропорта, который временно не принимал и не отправлял авиарейсы". А еще аналогичная ситуация была также в аэропорту Нижнекамска в Татарстане.

Что заявляют власти Казани

Утром в местной мэрии в Telegram-канале появилось сообщение с утверждением о якобы сбитии в Казани всех беспилотников.

"Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены", - говорится в заявлении городских властей.

Также российская сторона заверила, что "жертв и разрушений нет". Но и добавила, что экстренные службы на месте "продолжают работу по ликвидации последствий".

Разные данные о "сбивании" дронов в Казани

Несмотря на то, что в казанской мэрии рассказывают об "обезвреживании всех БПЛА", в Минобороны РФ утром заверили, что в этом регионе был ликвидирован только один беспилотник.

В целом же в оборонном ведомстве страны-агрессора рассказали о "перехвате и уничтожении" 31 беспилотника в 7 регионах, а именно:

14 дронов якобы были сбиты в Брянской области,

6 - в Калужской области,

3 - в Белгородской области,

3 - в Курской области,

2 - в Орловской области,

1 - в Республике Татарстан.