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Казахстанська нафта може допомогти Чехії замінити поставки із РФ, - прем'єр Фіала

Фото: Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Казахстанська нафта може допомогти забезпечити енергетичну безпеку Чехії після припинення імпорту з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, яку приводить Reuters.

"Нам необхідно підвищити власну енергетичну безпеку, і ваша нафта може стати ключовим фактором у цьому", - сказав він президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву.

За його словами, Казахстан є дуже важливим постачальником нафти до Чехії. Фіала вважає, що є великі можливості для співпраці, оскільки країна відходить від російської нафти.

Казахстан постачає сиру нафту до Європи трубопроводами, більшість з яких перетинають Росію, хоча цього року він значно збільшив постачання альтернативними маршрутами, таким як трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан.

Нагадаємо, що Чехія підтримує початок переговорів щодо членства України у Євросоюзі цього року. Таке рішення - у її інтересах.

Чехія зосереджена на постачанні Україні бойових машин піхоти, танків, боєприпасів, засобах радіоелектронної боротьби та систем ППО.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія вже цього року має домагатись переговорів про вступ України в ЄС.

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