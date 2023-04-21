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Чехія пропонує модернізувати більше танків Т-72 та передати їх Україні

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П'ятниця 21 квітня 2023 22:35
Чехія пропонує модернізувати більше танків Т-72 та передати їх Україні Фото: Т-72 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія зосереджена на постачанні Україні бойових машин піхоти, танків, боєприпасів, засобах радіоелектронної боротьби та систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Чехії Даніеля Блажковця.

"У Чехії ми об'єднуємо максимальну кількість пожертвувань із запасів армії, закупівлі з державних фондів, краудфандинг та комерційні поставки", - йдеться у заяві.

За його словами, завдяки співпраці з українськими та закордонними партнерами Чехія ще має конкретні проекти, які можна швидко реалізувати і які входять до списку пріоритетних для України. У рамках тристороннього проекту зі США та Нідерландами з постачання понад 90 танків в Україну вже поставлено 37 модернізованих танків Т-72, і щомісяця їх стає більше.

"Ми пропонуємо збільшити обсяг виробництва ще на десятки, якщо партнери зацікавлені у фінансуванні цього проекту", - сказав директор Агентства міжурядового оборонного співробітництва Чехії Алеш Вітечка.

Крім того, Чехія готова вести переговори щодо створення центру технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту важкої техніки в рамках державного підприємства та кількох приватних компаній. Інша форма допомоги орієнтована, зокрема, на підготовку кадрів: до кінця поточного року планується навчити до 4000 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.

Уряд Нідерландів оприлюднив список військової допомоги Україні, яка надходила з минулого року. Країна передала для ЗСУ 45 танків Т-72.

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