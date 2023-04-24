Казахстанская нефть может помочь Чехии заменить поставки из РФ, - премьер Фиала

Казахстанская нефть может помочь обеспечить энергетическую безопасность Чехии после прекращения импорта из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы, которое приводит Reuters.

"Нам необходимо повысить собственную энергетическую безопасность, и ваша нефть может стать ключевым фактором в этом", - сказал он президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

По его словам, Казахстан является очень важным поставщиком нефти в Чехию. Фиал считает, что есть большие возможности для сотрудничества, поскольку страна отходит от российской нефти.

Казахстан поставляет сырую нефть в Европу по трубопроводам, большинство из которых пересекают Россию, хотя в этом году он значительно увеличил поставки альтернативными маршрутами, таким как трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.