У Казахстані затримали українку за запитом Росії, - Лубінець

У Казахстані за запитом Росії затримали українку Любов Рожанську, яка приїхала за своїм онуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Любов Рожанська прибула до Казахстану з гуманітарних міркувань - щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну.

Натомість українка сама опинилася під вартою через кримінальну справу, яку Росія порушила ще у 2023 році.

Водночас Лубінець зазначив, що Любов Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом.

"Нові" родичі дитини у Росії у співпраці з ФСБ виходили на звʼязок із жінкою та навмисно намагалися виманити її з України і приїхати забрати дитину самостійно.

Жінка повірила їм і приїхала до Астани, не знаючи, що в Росії вже готуються до її затримання. Тепер Росія домагається її видачі.

"Передача українки під контроль російських силових структур становитиме безпосередню та серйозну загрозу її особистій безпеці, здоров’ю та дотриманню її основоположних прав. Ми добре знаємо, що відбувається з українцями, які потрапляють до рук російської системи", - наголосив омбудсман.

Тому Лубінець невідкладно звернувся до омбудсмана Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити жодної екстрадиції, видачі чи примусового переміщення Любові Рожанської до Росії.

Також омбудсман наполягає на перевірці умов її тримання під вартою та правових підстав позбавлення її волі, забезпеченні повного доступу до неї дипломатичних і консульських представників України та її адвоката.

Окрім того, за наявною інформацією, мати хлопчика ще у 2021 році вивезла його до Росії. У 2022 році для себе та дитини вона оформила російське громадянство.

Водночас Верховний Суд України у березні 2025 року визначив місцем проживання дитини Одесу.

Тобто бабуся приїхала, щоб забрати українську дитину та повернути її додому. І саме тоді сама опинилася під вартою за справою, яку ініціювала Росія.

"Це ще раз показує, наскільки небезпечно намагатися самостійно забирати дітей, які перебувають на території Росії", - зазначив Лубінець.