Як пише видання, Департамент поліції Західно-Казахстанської області спільно з уповноваженими службами проводить перевірочні заходи за фактом виявлення предмета, зовні схожого на безпілотний літальний апарат. Дрон було виявлено у Таскалінському районі, він межує з Російською Федерацією.



"Об'єкт упав у віддаленій місцевості, далеко від населених пунктів, і знайдений у цілісному стані, без видимих пошкоджень. Усі обставини події встановлюються, - пише видання.

ЗМІ також надали фото дрона, який ззовні дійсно схожий на російський безпілотник та навіть має відповідне маркування, хоча частину його і пошкоджено.





Авіакатастрофа в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Проте судно не змогло приземлитися в російському місті. Борт розвернувся в бік казахстанського міста Актау, де розбився.

Пізніше стало відомо, що літак було підбито російською протиповітряною обороною під Грозним і йому заборонили здійснити посадку на території РФ.

Також відомо, що російський диктатор Володимир Путін двічі телефонував президенту Азербайджана Гейдару Алієву. Під час розмов лідери обговорювали нюанси катастрофи літака.