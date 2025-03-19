У Казахстані впав дрон, схожий на російський "Шахед", - ЗМІ
У Казахстані місцеві жителі знайшли безпілотник, який схожий на російський дрон "Шахед". Його було виявлено у Західно-Казахстанській області, яка межує з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кazinform.
Як пише видання, Департамент поліції Західно-Казахстанської області спільно з уповноваженими службами проводить перевірочні заходи за фактом виявлення предмета, зовні схожого на безпілотний літальний апарат. Дрон було виявлено у Таскалінському районі, він межує з Російською Федерацією.
"Об'єкт упав у віддаленій місцевості, далеко від населених пунктів, і знайдений у цілісному стані, без видимих пошкоджень. Усі обставини події встановлюються, - пише видання.
ЗМІ також надали фото дрона, який ззовні дійсно схожий на російський безпілотник та навіть має відповідне маркування, хоча частину його і пошкоджено.
Авіакатастрофа в Казахстані
Нагадаємо, 25 грудня 2024 року літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Проте судно не змогло приземлитися в російському місті. Борт розвернувся в бік казахстанського міста Актау, де розбився.
Пізніше стало відомо, що літак було підбито російською протиповітряною обороною під Грозним і йому заборонили здійснити посадку на території РФ.
Також відомо, що російський диктатор Володимир Путін двічі телефонував президенту Азербайджана Гейдару Алієву. Під час розмов лідери обговорювали нюанси катастрофи літака.
Про те, чи відвернеться Алієв від Путіна через цей авіаінцидент, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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