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В Казахстане упал дрон, похожий на российский "Шахед", - СМИ

Среда 19 марта 2025 18:06
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В Казахстане упал дрон, похожий на российский "Шахед", - СМИ Иллюстративное фото:в Казахстане упал дрон, похожий на российский "Шахед" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Казахстане местные жители нашли беспилотник, который похож на российский дрон "Шахед". Он был обнаружен в Западно-Казахстанской области, которая граничит с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кazinform.

Как пишет издание, Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, внешне похожего на беспилотный летательный аппарат. Дрон был обнаружен в Таскалинском районе, он граничит с Российской Федерацией.
В Казахстане упал дрон, похожий на российский &quot;Шахед&quot;, - СМИ

"Объект упал в отдаленной местности, вдали от населенных пунктов, и найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - пишет издание.

СМИ также предоставили фото дрона, который внешне действительно похож на российский беспилотник и даже имеет соответствующую маркировку, хотя часть его и повреждена.

В Казахстане упал дрон, похожий на российский &quot;Шахед&quot;, - СМИ
В Казахстане упал дрон, похожий на российский &quot;Шахед&quot;, - СМИ

Авиакатастрофа в Казахстане

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет "Азербайджанских авиалиний" летел из Баку в Грозный. Однако судно не смогло приземлиться в российском городе. Борт развернулся в сторону казахстанского города Актау, где разбился.

Позже стало известно, что самолет был подбит российской противовоздушной обороной под Грозным и ему запретили совершить посадку на территории РФ.

Также известно, что российский диктатор Владимир Путин дважды звонил президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Во время разговоров лидеры обсуждали нюансы катастрофы самолета.

О том, отвернется ли Алиев от Путина из-за этого авиаинцидента, - читайте в нашем авторском материале.

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