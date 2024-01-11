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У Казахстані відзвітували про відсутність фактів обходу санкцій проти РФ за пів року

Архівне фото: міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Арман Шаккалієв (primeminister kz)
Автор: Дмитро Браславський

За останні пів року в Казахстані не було зафіксовано жодного випадку обходу санкцій країн Заходу проти Росії.

Про це заявив міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Арман Шаккалієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vlast.kz.

За його словами, міжнародний спеціальний посланник ЄС із санкцій Девід О'Салліван під час візиту до Казахстану був задоволений рівнем організації робіт, пов'язаних із виконанням міжнародних зобов'язань Казахстану з експортного контролю. 

"Навпаки, спостерігається динаміка зниження поставок певної групи товарів. Тому якісь компанії, які з'явилися і постачали товари в РФ за півроку - таких компаній немає", - заявив Шаккалієв.

Він підкреслив, що практично за всіма групами товарів робота проводиться в повному обсязі. У Міністерства фінансів і Міністерства промисловості є спеціальна комісія, яка займається цими питаннями і сьогодні Казахстан виконує свої зобов'язання належним чином.

Порушень у Казахстані немає

Глава Мінторгівлі заявив, що за останні півроку не було компаній, які порушують і перебувають у полі зору їхніх західних партнерів.

"Товарообіг був, ми це не приховуємо, але з боку наших західних партнерів, інтеграційних об'єднань списки коригуються. Тому вони коригуються і в нас - перелік продукції, що підлягає експортному контролю. Дивлячись що за базу брати", - додав міністр.

Роль Казахстану в обході санкцій проти РФ

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що країна підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти.

Однак нещодавно ЗМІ встановили, що російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за 36 млн доларів. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Водночас у листопаді повідомлялося, що в Казахстані заблокували сайт Sputnik24. Причиною такого рішення є поширення інформації про карти умовного доступу до послуг операторів телерадіомовлення та обладнання, які не мають ліцензії на території країни.

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