Російський олігарх Дерипаска купив новий літак в обхід санкцій за 36 млн доларів, - ЗМІ

Російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за 36 млн доларів. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Верстка ".

Зазначається, що компанія "Арсенал", пов'язана з мільярдером Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну придбала бізнес-джет.

Як олігарху вдалося його купити

"Згідно із закритими даними російської митної статистики, які є в розпорядженні редакції, джет ввезли в Росію в лютому 2023 року. За договором купівлі-продажу він був оформлений на компанію "Арсенал", - йдеться в матеріалі.

Ця фірма зареєстрована в московському діловому центрі "Парк перемоги", у якому також має реєстрацію компанія "Русал". З 2018 року "Арсенал" належить 74-річній Наталії Калгашкіній. Жінка до 2012 року, поки фірму не ліквідували, очолювала ТОВ "Інвестиції та управління", що належало все тому ж "Русалу".

Крім того, у 2017 році Калгашкіна заснувала і два роки володіла ще однією компанією, пов'язаною з торгівлею алюмінієм - ТОВ "АСК".

Про який літак йдеться

Видання вказує, що Дерипаска купив літак Falcon 7X, випущений у 2016 році. Він вміщує до 14 пасажирів.

Після реєстрації в Росії бізнес-джет отримав бортовий номер RA-09618. Деякі його рейси збігаються з пересуваннями Олега Дерипаски. 11 вересня 2023 року борт прилетів до Владивостока, а ввечері наступного дня покинув столицю Примор'я.

"У ці дні там проходив Східний економічний форум, на якому був присутній мільярдер. А з 27 листопада до 1 грудня джет літав до Пекіна, де проходило засідання Російсько-китайського комітету дружби. Участь Дерипаски в ньому також анонсувалася", - пише видання.

Придбано літак був у казахстанського перевізника Irtysh-Air. Його вартість, згідно з даними митниці, становить майже 36 млн доларів.

Олег Дерипаска

Російський підприємець, мільярдер, голова наглядової ради (у 2009-2012 роках - генеральний директор) та засновник компанії "Базовий елемент".

У 2017 році Дерипаска отримав громадянство Кіпру. Однак у квітні 2022 року у зв'язку з попаданням до списку санкцій Євросоюзу був позбавлений його.

З квітня 2018 року під санкціями США через фінансування проектів Путіна, з 2022 року під санкціями Євросоюзу, Великобританії та низки інших країн через вторгнення Росії в Україну.

Минулого року австрійська будівельна компанія Strabag знизила частку основного російського акціонера Олега Дерипаски до блокуючої меншості у 25%.