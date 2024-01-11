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В Казахстане отчитались об отсутствии фактов обхода санкций против РФ за полгода

Казахстан, Четверг 11 января 2024 17:43
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В Казахстане отчитались об отсутствии фактов обхода санкций против РФ за полгода Архивное фото: министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев (primeminister kz)
Автор: Дмитрий Браславский

За последние полгода в Казахстане не было зафиксировано ни одного случая обхода санкций стран Запада против России.

Об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vlast.kz.

По его словам, международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан во время визита в Казахстан был удовлетворен уровнем организации работ, связанных с выполнением международных обязательств Казахстана по экспортному контролю.

"Наоборот, наблюдается динамика снижения поставок определенной группы товаров. Поэтому какие-то компании, которые появились и поставляли товары в РФ за полгода - таких компаний нет", - заявил Шаккалиев.

Он подчеркнул, что практически по всем группам товаров работа проводится в полном объеме. У Министерства финансов и Министерства промышленности есть специальная комиссия, которая занимается этими вопросами и сегодня Казахстан выполняет свои обязательства должным образом.

Нарушений в Казахстане нет

Глава Минторговли заявил, что за последние полгода не было компаний, которые нарушают и находятся в поле зрения их западных партнеров.

"Товарооборот был, мы это не скрываем, но со стороны наших западных партнеров, интеграционных объединений списки корректируются. Поэтому они корректируются и у нас - перечень продукции, подлежащей экспортному контролю. Смотря что за базу брать", - добавил министр.

Роль Казахстана в обходе санкций против РФ

Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявлял, что страна поддерживает решение ЕС по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не позволит Москве их обойти.

Однако недавно СМИ установили, что российский олигарх Олег Дерипаска приобрел новый самолет за 36 млн. долларов. Его купили в обход санкций через Казахстан.

В ноябре сообщалось, что в Казахстане заблокировали сайт Sputnik24. Причиной такого решения является распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории страны.

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