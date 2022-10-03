В Казахстані відповіли, чи може Росія залучити ОДКБ до війни проти України

Росії не вдасться залучити до війни проти України Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Участь у збройному конфлікті не входить до її зони відповідальності.

За словами представника МЗС Айбека Смадіярова, Казахстан поважає територіальну цілісність держав, їх суверенну рівність та мирне існування відповідно до міжнародного права і статуту ООН.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, існування ОДКБ перебуває під питанням після того, як вона "не виконала своїх обов'язків" під час ескалації між Вірменією та Азербайджаном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.