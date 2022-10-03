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В Казахстані відповіли, чи може Росія залучити ОДКБ до війни проти України

Фото: в Казахстані відповіли, чи може Росія залучити ОДКБ до війни проти України (odkb.csto.org)
Автор: Сергій Пишкін

Росії не вдасться залучити до війни проти України Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Участь у збройному конфлікті не входить до її зони відповідальності.

Про це пише РБК-Україна на місцеве видання Казахстану "Информбюро".

За словами представника МЗС Айбека Смадіярова, Казахстан поважає територіальну цілісність держав, їх суверенну рівність та мирне існування відповідно до міжнародного права і статуту ООН.

Зона відповідальності ОДКБ, як пояснює представник міністерства, окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій й безпека забезпечується виключно в межах цих територій.

"Таким чином, питання участі ОДКБ в зоні російсько-українського конфлікту на порядку денному не стоїть", - додав Смадіяров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, існування ОДКБ перебуває під питанням після того, як вона "не виконала своїх обов'язків" під час ескалації між Вірменією та Азербайджаном.

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