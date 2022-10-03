В Казахстане ответили, может ли Россия привлечь ОДКБ к войне против Украины

России не удастся вовлечь в войну против Украины Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участие в вооруженном конфликте не входит в ее зону ответственности.

Об этом пишет РБК-Украина на местное издание Казахстана " Информбюро ".

По словам представителя МИД Айбека Смадиярова, Казахстан уважает территориальную целостность государств, их суверенное равенство и мирное существование в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Зона ответственности ОДКБ, как объясняет представитель министерства, очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций и безопасность обеспечивается исключительно на этих территориях.

"Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", - добавил Смадияров.