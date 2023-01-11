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У Казахстані скасували закон про недоторканність та привілеї Назарбаєва

Фото: екс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаєв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Казахстані визнали неконституційним закон про єлбаси ("отця нації"). Документ гарантував першому президенту Нурсултану Назарбаєву імунітет від переслідувань та низку привілеїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Конституційного суду Казахстану.

Із запитом про скасування відповідної норми до КС звернулася група парламентарів. Суд визнав, що у Конституції Казахстану немає підстав для збереження закону про єлбаси в чинному законодавстві, тому він "підлягає визнанню таким, що втратив чинність". При цьому суд наголосив, що рішення остаточна та оскарженню не підлягає.

Цей закон містив суттєві привілеї для Назарбаєва та членів його сім'ї. Так, перший президент Казахстану мав недоторканність і не міг бути притягнутий до відповідальності за дії, які вчинені в період виконання ним президентських повноважень. Також імунітет стосувався його майна і активів його сім'ї.

Варто зазначити, що Нурсултан Назарбаєв очолював Казахстан протягом 30 років. У 2019 році він пішов з посади, а пост президента зайняв Касим-Жомарт Токаєв.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Токаєва переобрали президентом Казахстану на другий термін.

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КазахстанНазарбаевКонституционный суд Украины