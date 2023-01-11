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В Казахстане отменили закон о неприкосновенности и привилегиях Назарбаева

Фото: экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Казахстане признали неконституционным закон о елбасы ("отца нации"). Документ гарантировал первому президенту Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследований и ряд привилегий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Конституционного суда Казахстана.

С запросом об отмене соответствующей нормы в КС обратилась группа парламентариев. Суд признал, что у Конституции Казахстана нет оснований для сохранения закона о елбасы в действующем законодательстве, поэтому он "подлежит признанию утратившим силу". При этом суд подчеркнул, что решение окончательно и обжалованию не подлежит.

Этот закон содержал существенные привилегии для Назарбаева и членов его семьи. Так, первый президент Казахстана имел неприкосновенность и не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Также иммунитет касался его имущества и активов его семьи.

Следует отметить, что Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан в течение 30 лет. В 2019 году он ушел с поста, а пост президента занял Касим-Жомарт Токаев.

Напомним, что в ноябре 2022 года Токаев был переизбран президентом Казахстана на второй срок.

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КазахстанНазарбаевКонституционный суд Украины