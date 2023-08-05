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У Казахстані пропонують заборонити товари з символами Z, V та ПВК "Вагнера"

Фото: у Казахстані модуть заборонити російські вооєнні символи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Казахстану обговорює можливість заборонити товари з російськими воєнними символами. Мова йде про символи Z, V та ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NUR.

У Генеральній прокуратурі Казахстану пропонують заборонити товари з "етнополітизованою символікою".

"У 2022 році у зв'язку з російсько-українським конфліктом, що почався в Казахстані, почастішали факти демонстрації, зокрема, на одязі, іграшках, транспортних засобах символіки Z або V", - заявили у прокуратурі.

Також у Казахстані побільшало реклами та товарів, зокрема дитячих, з висловами "Армія Росія" та іншими, які, на думку правоохоронців, викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

Тому прокуратура запропонувала уряду заборонити виготовлення, ввезення, перевезення та розповсюдження в Казахстані продукції з символами, які використовуються "у збройних конфліктах, у військових чи інших насильницьких діях проти суверенітету та політичного режиму іншої держави". Також пропонується ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Нагадаємо, Верховна Рада ще у травні 2022 року ухвалила закон про заборону символіки Z та V.

Також у Латвії у минулому році заборонили використовувати символи Z та V на публічних заходах.

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