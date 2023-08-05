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В Казахстане предлагают запретить товары с символами Z, V и ЧВК "Вагнера"

Фото: в Казахстане могут запретить российские военные символы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Казахстана обсуждают возможность запрета товаров с российскими военными символами. Речь идет о символах Z, V и ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NUR.

В Генеральной прокуратуре Казахстана предлагают запретить товары с "этнополитизированной символикой".

"В 2022 году в связи с начавшимся в Казахстане российско-украинским конфликтом участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики Z или V", - заявили в прокуратуре.

Также в Казахстане стало больше рекламы и товаров, в том числе детских, с выражениями "Армия Россия" и другими, которые, по мнению правоохранителей, вызывают неоднозначную реакцию в обществе.

Поэтому прокуратура предложила правительству запретить изготовление, ввоз, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются "в вооруженных конфликтах, военных или других насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства". Также предлагается ввести административную ответственность в случае нарушения.

Напомним, Верховная Рада еще в мае 2022 приняла закон о запрете символики Z и V.

Также в Латвии в прошлом году запретили использовать символы Z и V на публичных мероприятиях.

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Российская ФедерацияКазахстанЧВК ВагнераВойна в Украине