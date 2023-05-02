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У Казахстані на газопереробному заводі сталася пожежа: є поранені

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Вівторок 02 травня 2023 07:39
У Казахстані на газопереробному заводі сталася пожежа: є поранені Фото: пожежа на газопереробному заводі в Казахстані сталася 1 травня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На газоконденсатному родовищі Жанажол в Актюбінській області на заході Казахстану сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turan Times.

Повідомляється, що опіки різного ступеня отримали чотири особи, які їх госпіталізували. Повідомлення про спалах на території газопереробного заводу на родовищі Жанажол надійшло вдень 1 травня.

За попередніми даними, джерелом пожежі стала установка для отримання легких вуглеводнів. У гасінні пожежі брали участь 52 рятувальники та дев'ять одиниць техніки.

"Чотирьох робітників, які отримали опіки, екстрено було госпіталізовано до центральної лікарні Темирського району. Стан постраждалих стабільно тяжкий", - заявили в адміністрації Актюбинської області.

Раніше повідомлялося, що казахстанська нафта може допомогти забезпечити енергетичну безпеку Чехії після припинення імпорту із РФ.

Також ми писали, що Казахстан збільшив експорт нафти в обхід Росії у першому кварталі 2023 року, прагнучи знизити свою залежність від країни-агресора.

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