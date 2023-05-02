У Казахстані на газопереробному заводі сталася пожежа: є поранені

На газоконденсатному родовищі Жанажол в Актюбінській області на заході Казахстану сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turan Times .

Повідомляється, що опіки різного ступеня отримали чотири особи, які їх госпіталізували. Повідомлення про спалах на території газопереробного заводу на родовищі Жанажол надійшло вдень 1 травня.

За попередніми даними, джерелом пожежі стала установка для отримання легких вуглеводнів. У гасінні пожежі брали участь 52 рятувальники та дев'ять одиниць техніки.

"Чотирьох робітників, які отримали опіки, екстрено було госпіталізовано до центральної лікарні Темирського району. Стан постраждалих стабільно тяжкий", - заявили в адміністрації Актюбинської області.