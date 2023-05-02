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В Казахстане на газоперерабатывающем заводе произошел пожар: есть раненые

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Вторник 02 мая 2023 07:39
В Казахстане на газоперерабатывающем заводе произошел пожар: есть раненые Фото: пожар на газоперерабатывающем заводе в Казахстане произошел 1 мая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На газоконденсатном месторождении Жанажол в Актюбинской области на западе Казахстана произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turan Times.

Сообщается, что ожоги разной степени получили четыре человека, их госпитализировали. Сообщении о возгорании на территории газоперерабатывающего завода на месторождении Жанажол поступило днем 1 мая.

По предварительным данным источником пожара стала установка для получения легких углеводородов. В тушении пожара принимали участие 52 спасателя и девять единиц техники.

"Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое", - заявили в администрации Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что казахстанская нефть может помочь обеспечить энергетическую безопасность Чехии после прекращения импорта из РФ.

Также мы писали, что Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 года, стремясь снизить свою зависимость от страны-агрессора.

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