В Казахстане на газоперерабатывающем заводе произошел пожар: есть раненые

На газоконденсатном месторождении Жанажол в Актюбинской области на западе Казахстана произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turan Times .

Сообщается, что ожоги разной степени получили четыре человека, их госпитализировали. Сообщении о возгорании на территории газоперерабатывающего завода на месторождении Жанажол поступило днем 1 мая.

По предварительным данным источником пожара стала установка для получения легких углеводородов. В тушении пожара принимали участие 52 спасателя и девять единиц техники.

"Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое", - заявили в администрации Актюбинской области.