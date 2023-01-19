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У Казахстані депутата вигнали з парламенту за підтримку вторгнення РФ в Україну

Фото: Азамат Абільдаєв (akzhol.kz)
Автор: Олександр Білоус

Казахстанська політична партія вигнала одного із депутатів парламенту після того, як він підтримав військове вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Депутат парламенту Азамат Абільдаєв заявив цього місяця Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, що підтримує те, що Росія називає "спеціальною військовою операцією" в Україні, і назвав київський уряд "нацистами", повторивши тезу Кремля.

Уряд Казахстану, попри традиційно тісні зв'язки з Москвою, не підтримав вторгнення і не визнав анексію українських територій Росією та закликав до миру.

Партія "Ак Жол", до якої належить Абільдаєв, заявила, що обговорила його коментарі на зборах і вирішила виключити його та попросити центральну виборчу комісію відкликати його мандат.

У заяві партії йдеться, що "вона завжди поважає та підтримує незалежність та територіальну цілісність нашої республіки та інших дружніх держав".

Хоча формально "Ак Жол" є опозиційною партією, вона в основному слідує лінії уряду з ключових питань.

А оскільки казахи, згідно з опитуванням, опублікованим минулого місяця місцевим соціологічним центром Demoscope, підтримують у конфлікті більше Україну, ніж Росію, коментарі Абільдаєва можуть зашкодити перспективам "Ак Жол" на дострокових парламентських виборах, які очікуються найближчими місяцями.

Нагадаємо, уряд Казахстану змінив правила в'їзду та перебування іноземців у республіці. Згідно з новим порядком, громадянам Росії можна перебувати в Казахстані не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.

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