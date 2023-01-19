В Казахстане депутата изгнали из парламента за поддержку вторжения РФ в Украину

Депутат парламента Азамат Абильдаев заявил в этом месяце Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что поддерживает то, что Россия называет "специальной военной операцией" в Украине, и назвал киевское правительство "нацистами", повторив тезис Кремля.

Правительство Казахстана, несмотря на традиционно тесные связи с Москвой, не поддержало вторжение и не признало аннексию украинских территорий Россией и призвало к миру.

Партия "Ак Жол", к которой принадлежит Абильдаев, заявила, что обсудила его комментарии на собрании и решила исключить его и попросить центральную избирательную комиссию отозвать его мандат.

В заявлении партии говорится, что "она всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств".

Хотя формально "Ак Жол" является оппозиционной партией, она в основном следует линии правительства по ключевым вопросам.

А поскольку казахи, согласно опросу, опубликованному в прошлом месяце местным социологическим центром Demoscope, поддерживают в конфликте больше Украину, чем Россию, комментарии Абильдаева могут повредить перспективам "Ак Жол" на досрочных парламентских выборах, которые ожидаются в ближайшие месяцы.